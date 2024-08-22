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Vaniköy'de kaçak villa inşaatı! Bakanlık harekete geçti, İBB'ye tepki yağıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Vaniköy'de Boğaz'ı gören ormanlık alanda kaçak villa inşaatı olduğu ortaya çıktı. İBB'nin yetki alanında olduğu öğrenilen inşaat için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. Sosyal medyada ise İBB'ye tepki yağdı.

İstanbul'da Boğaz'ın en güzel gören noktalardan Vaniköy'de ormanın içine yapılan bir villa tartışmalara neden oldu. İBB'nin yetki alanındaki bölgede süren villa inşaatının kaçak olduğu öğrenilirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Vaniköy'de kaçak villa inşaatı! Bakanlık harekete geçti, İBB'ye tepki yağıyor - 1. Resim

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyururken açıklamada, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." denildi.

KAÇAK VİLLA İNŞAATINA TEPKİ YAĞDI

Bu durum sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen vatandaşlar, "Boğaz'da bu katliama kim izin veriyor?" sorusunu yöneltti. Yorumlardan bazıları şu şekilde:

- İstanbul'a bir çivi çakmayan bir ağaç dikmeyen zihniyet Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor.

- Bu inşaat kimin kim izin veriyor? 

- Güzelim ormanı mahvetmişler.

- Sahildeki cafeleri yıktığı gibi bu yapıyı da yıkarlar mı acaba İBB?

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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