21 yıl sonra bir ilk! Kabine Ankara'da değil Ahlat'ta toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de burada düzenlenecek. Böylece Kabine, 21 yıl sonra Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

Kamuda esnek çalışma için geri sayım! Kabine'de ele alınacak, masada 4 formül var

Kamuda esnek çalışma için geri sayım! Kabine'de ele alınacak, masada 4 formül var

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ve bakanlar Ahlat’a çıkarma yapıyor. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bir araya getirecek.

25-26 Ağustos’ta düzenlenecek olan törenlere Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta toplanacak.

21 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı. Ahlat ile birlikte Kabine, 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

Ahlat’ta toplanacak olan Kabine’de iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak. Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM MASADA

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.