MHP'de istifa! 3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 25, 26 ve 27. dönem İstanbul milletvekilliği yapan ve üst kurul delegesi olan Arzu Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ARZU ERDEM MHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP'li İsmet Büyükataman, Erdem'in yaptığı çalışmalar üzerine bir açıklama yapmış ve "Bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur" demişti. Bu açıklamanın istifaya neden olabileceği belirtiliyor.

Erdem'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki yaklaşık 20 yıllık aktif siyasi çalışmalarım kapsamında Milletvekilliği seçimlerinde 6 dönem aday gösterildim. Bunun 3 döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziz Türk Milleti’ni temsil etme şerefine nail oldum. Nitekim 2023 Milletvekili seçimlerinde de İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday gösterildim, maalesef oylarımız bu dönem seçilmeme yetmedi.

Ancak, bu dönem Milletvekili olmamam, benim Büyük Türk Milleti için çalışmama engel olmamış, zira akabinde Partim tarafından aktif olarak seçim sürecinde görevlendirildiğim Cumhurbaşkanlığı ve Mahalli İdareler seçimlerinde çalışmalarımı var gücümle sürdürdüm.

Elbette Büyük Türk Milleti’ne milletvekilliği ve parti çalışmaları haricinde de hizmet etmenin farklı yolları vardır.

Bu yollardan bir tanesi de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922’den itibaren Meclis oturumlarında özellikle dikkat çektiği ve teşvik ettiği vakıf faaliyetleridir.

Ben de bu çerçevede, Ulusal Yardım ve Eğitim Vakfı (UYEV) in kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdim. Müteakiben kıymetli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e vakfın kuruluşu, amacı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgileri arz ettim. Bu vakıf çalışmalarındaki hedefimiz; siyaset üstü bir anlayışla, Türk Milleti’nin tüm kesimleriyle birlikte, geçmişin mirasını geleceğe taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda da yurt sathında henüz çalışmalara başlamış iken, bu çalışmalarım parti içindeki bir kesimi rahatsız ettiğine maalesef şahit olduk.

Öyle ki, bize öğretilen bir kenara, genel siyaset etiğine ve teamüllerine dahi tamamen ters, nezaketten uzak bir şekilde, şahsımı ve Türk Milleti için yaptığım çalışmaları itibarsızlaştırmak için Partim adına sosyal medya üzerinden açıklama yapmışlardır.

Hatta çok garip bir şekilde bu açıklamada, yaptığım çalışma ve ziyaretlerde “Eski Milletvekili” ünvanımın dahi kullanılmasının istenmediği ifade edilmiştir.

Halbuki, benim 25. 26. ve 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olduğum bir gerçektir. Bu unvana Genel Başkanımızın takdirleriyle ve seçmenlerimizin teveccühleriyle nail olduğumu ve bu unvanı benim durumumdaki herkes gibi, dilediğim şekilde kullanabileceğimi ve kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Şahsımın ve halis niyetim çerçevesinde hiçbir şekilde partiyle ilişkilendirmediğim söz konusu çalışmalarımın sosyal medya platformlarına alet edilmesini de ayrıca esefle kınıyorum.

Netice itibarı ile, bu metni kaleme aldığım Erzurum’da, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadeleye devam edebilmek için ordudan istifa edip, sine-i millete döndüğü gibi, ben de Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum.

Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler.

Bundan sonra Vatanıma, Milletime, Devletime ve Bayrağıma her platformda hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Bu vesileyle, bende emeği bulunan başta saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e, 20 yıldır omuz omuza mücadele ettiğim, iyi günde ve kötü günde birlikte hareket ettiğim, partinin her kademesinde görev almış ve almakta olan dava arkadaşlarıma, Ülkü Ocaklarımızın Genel Başkanı ve bugüne kadar görev almış ve almakta olan Ülkü Ocakları mensubu kardeşlerime ve yine toplumun her kesiminden, siyasi görüş fark etmeksizin şahsıma teveccüh gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi;

'Ben bir Türk Milliyetçisiyim, böyle doğdum ve böyle öleceğim…'

Sefer bizden, zafer Allah’tan. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."