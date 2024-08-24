Devlet Bahçeli kitap çıkardı! Adı da konusu kadar dikkat çekici

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kudüs Davamız" isimli bir kitap çıkardı. Yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı." denildi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeni bir kitabın okuyuculara sunulduğunu duyurdu. Özdemir konuyla ilgili açıklamayı X hesabından yaptı.

BAHÇELİ'NİN KİTABININ ADI "KUDÜS DAVASI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudus Davamız” isimli kitabı çıktı.

"YOLUMUZA IŞIK OLACAK"

Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz; Türk İslam Dünyası’nın Kudus Davası’nı sahiplenmesi ile daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır."