Diyarbakır’da 4 gündür aranan Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Öte yandan Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi ve mahalleli tarafından arama çalışması yapıldı.

NARİN'İN ANNESİ İSYAN ETTİ

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızından hiç haber alamadıklarını Çarşamba gününden bu yana kızının kayıp olduğunu hatırlattı.

Kızının kaybolduğu gün saat 13.00'e kadar evde olduğunu, belirten Güran, “O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi. Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım” dedi.

"KIZIMI KİM ALMIŞSA VERSİN"

Kızının bulunması için çağrıda bulunan Güran, “Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana. Allah rızası için yardım edin” diye konuştu.

"NARİN'İN İLK DERS GÜNÜYDÜ"

Saat 15.20 gibi evin güzergahına çıkıldığını belirten baba Arif Güran ise “Diğer arkadaşları da eve gidiyor. Daha sonra kızımdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Emniyet ve jandarma ekipleri sağ olsunlar sürekli arama yapıyor. Çarşamba gününden bu yana biz uyuduk belki ekipler uyumadı. Kızım, sanki yer yarıldı içine girdi. En son görüldüğü yer okulun önüdür. Kızımın camide ilk dersiydi. Camimiz inşaat olduğu için kızımın ilk dersiydi” ifadelerini kullandı.

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan arama çalışmaları sürerken Kur'an kursu çıkışı Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrıldığı görüldü.