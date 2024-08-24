Silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geçtiğimiz hafta silahlı saldırıdan yaralanan CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
18 Ağustos'ta Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt aracına yakıt almak üzere istasyonda duran CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen üç kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
YÜZÜNDEN VURULDU
Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabancasını çekerek Ekiciler’e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda, olayın failleri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Beş gündür hastanede tedavi altında olan Mustafa Can Ekiciler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, öğle namazına müteakip Gazioğlu Köyü’ndeki camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yakınları, köylüleri ve arkadaşları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı