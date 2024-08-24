İki ülkenin diplomatı birbirine girdi! Görür görmez masaya uçtu

Japonya'da gerçekleştirilen Afrika Kalkınma Konferansı'nda Fas ve Cezayirli diplomatlar Sahra Çölü için birbirine girdi. İki diplomatın masaya uçtuğu anlar konferansa damga vurdu.

Japonya'daki Afrika Kalkınma Konferansı ilginç anlara ve kavgaya sahne oldu. Konferansta Fas'ı temsil eden diplomat, Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini masada görünce, adeta masaya uçarak kaldırmak istedi. Ancak bu hamlesi sonrası ortalık fena karıştı. Cezayirliler Faslı diplomata engel olurken, kavga anları saniye saniye kaydedildi.

MASADAKİNİ GÖRÜNCE UÇTU

Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı'nda sinirler bir hayli gerildi. Konferansa katılan Faslı bir diplomat, Sahra Çölü'nün bir kısmında hak iddia ettiği için masadaki Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini kaldırmak istedi.

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KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Faslı diplomat hızla masaya koşup plaketi almaya çalıştı fakat buna Cezayirliler engel oldu. Cezayirli bir diplomat da Faslı diplomatı tutarak yere düşürürken boğuşma bir süre de yerde devam etti. Kavga salondakilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.