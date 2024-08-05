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Cezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi

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Cezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi

Spor Haberleri

Cezayir asıllı Kaylia Nemour, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar asimetrik paralelde altın madalya kazandı. Kaylia Nemour, daha önce Fransa adına yarışan ancak sakatlanınca kendisine sahip çıkmayan Fransızlara, Paris'te tokat gibi bir cevap vermiş oldu.

Olimpiyat oyunları her zaman içinde müthiş hikayeler barındırır. Paris'te de böyle bir olay yaşandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar asimetrik paralelde Cezayirli Kaylia Nemour altın madalya elde etti. Bu madalya Cezayirli sporcu için ödül olurken, Fransızlara ise adeta ders niteliğinde oldu.

Cezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi - 1. Resim

Cezayirli Kaylia Nemour 15.700 puanla altın madalya kazanırken, Çinli Qiyuan Qiu 15.500 puanla gümüş, ABD'li Sunisa Lee 14.800 puanla bronz madalyaya uzandı.

FRANSA SAHİP ÇIKMADI, PARİS'TE CEVAP VERDİ

Daha önce Fransa adına yarışan Kaylia Nemour, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlanınca Fransızlar Nemour'a sahip çıkmadı ve yıldız sporcu ülkesi Cezayir adına yarışmaya başladı.

Cezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi - 2. Resim

Paris'te ülkesinin bayrağı için yarışan Kaylia Nemour, Cezayir adına altın madalya alarak Fransızlara iyi bir cevap vermiş oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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