Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Carlos Alcaraz'ı deviren Novak Djokovic, Paris'te bir ilk yaşadı

Carlos Alcaraz'ı deviren Novak Djokovic, Paris'te bir ilk yaşadı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Carlos Alcaraz&#039;ı deviren Novak Djokovic, Paris&#039;te bir ilk yaşadı

Spor Haberleri

Tenis dünyasının başarılı isimlerinden Novak Djokovic, İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı finalde yenerek ilk Olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.

Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı.

Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.

DJOKOVIC'İN YAŞADIĞI SEVİNÇ

Düzenleyen:  - Spor
ABD'ye büyük darbe! Aden Körfezi'nde düşürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erden Timur'dan geri dönüş açıklaması! Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık hezimet sonrası konuştu - SporErden Timur'dan geri dönüş açıklaması!Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu ailevi nedenlerden dolayı ülkesine döndü - SporFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu ülkesine döndüMilli boksör Hatice Akbaş finalde! Çinli rakibiyle altın madalya için yarışacak - SporMilli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finale yükseldiKayserispor'dan istifa açıklaması! Yeni sezon öncesi Burak Yılmaz sürprizi - SporBurak Yılmaz istifa mı etti?Paris'te Çinli Zhendong Fan masa tenisinde altın madalya aldı - SporÇinli Zhendong Fan masa tenisinde altın aldıAdem Asil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci oldu - SporMilli cimnastikçimiz Adem Asil olimpiyat beşincisi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...