Carlos Alcaraz'ı deviren Novak Djokovic, Paris'te bir ilk yaşadı

Tenis dünyasının başarılı isimlerinden Novak Djokovic, İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı finalde yenerek ilk Olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.

Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı.

Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.

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