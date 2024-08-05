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Boksör kızlarımız Paris'in yıldızları! Çelik yumruklarımız 3 madalyayı garantiledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boksör kızlarımız Paris&#039;in yıldızları! Çelik yumruklarımız 3 madalyayı garantiledi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çeyrek finalde Brezilyalı Romeu ile karşılaşan 57 kilo boksörümüz Esra Kahraman, Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra yarı finale çıktı. 54 kiloda Hatice Akbaş ise altın mücadelesi verecek...

Bizim kızlar ringde bir başka... Paris Olimpiyat Oyunları’nda Buse Naz Çakıroğlu’nun ardından Esra Yıldız Kahraman da adını yarı finale yazdırdı, Hatice Akbaş ise finale çıkma başarısı gösterdi. Kadınlar 57 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Romeu ile karşılaştı. North Paris Arena’daki organizasyonda Kahraman, rakibi karşısında ilk raundu 5-0 kazandı. İkinci raundu 4-1 kaybeden Esra son bölümde rakibine 4-1 üstünlük kurup adını yarı finale yazdırdı. Madalyayı garantileyen Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba 22.30’da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

SONU ALTIN OLSUN

Ringde bir destan da Hatice Akbaş yazdı. 54 kilo boksörümüz yarı finalde Güney Kore’den Aeji Im’i 3-2 yenerek finale yükseldi. Sporcumuz, 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin’den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamayan Hatice Akbaş, babası ve antrenörü olan Kerem Akbaş’a sarılarak başarısını kutladı. Olimpiyat şampiyonluğunu çok istediğini dile getiren Hatice Akbaş “Beni başından beri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Olimpiyat şampiyonu olarak ülkeme sevinç yaşatmak istiyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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