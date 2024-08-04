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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 'Dünya Gençler Rekoru' kırarak tarihe geçti

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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, &#039;Dünya Gençler Rekoru&#039; kırarak tarihe geçti

Spor Haberleri

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin 14.41.22'lik derecesi, "DÜNYA GENÇLER REKORU" olarak kayıtlara geçti.

Erkekler 1500 metre serbest finalinde 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle yarışı beşinci tamamladı.

Kuzey Tunçelli'nin 14.41.22'lik derecesi, "DÜNYA GENÇLER REKORU" olarak kayda geçti.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

FINKE DÜNYA REKORU KIRDI

ABD'li Bobby Finke, ise 14.30.67 ile dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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