Havada 'makas' paniği! Japonya'da 36 uçuş iptal edildi

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:03 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da eşine az rastlanan uçuş iptali gerçekleşti. Havalimanında yer alan mağazaların birinde kaybolan 2 makas, güvenlik sebebiyle 36 uçuşun iptal edilmesine, 201 uçuşun ise gecikmesine neden oldu.