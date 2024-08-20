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Havada 'makas' paniği! Japonya'da 36 uçuş iptal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da eşine az rastlanan uçuş iptali gerçekleşti. Havalimanında yer alan mağazaların birinde kaybolan 2 makas, güvenlik sebebiyle 36 uçuşun iptal edilmesine, 201 uçuşun ise gecikmesine neden oldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'ndaki bir dükkanda makasların kaybolması, havayolu trafiğini felç etti. Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi.

Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi. Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı. Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.

"FARKINDALIĞI ARTIRACAK ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Olayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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