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Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü
Kocaeli, İzmit, Beton, Çökme, Hafriyat Kamyonu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonu seyir halindeyken beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Saat 08.00 sıralarında Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, sokakta ilerlediği sırada beton zemin aniden çöktü. Kamyon, oluşan çukurun içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Çukura düşen kamyon, yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü - 1. Resim

"ALLAH'TAN OLAY SIRASINDA ÇOCUKLAR YOKTU"

Görgü tanıklarından Hüseyin Kaçar, kamyonun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tesis çalışmasında görevli olduğunu belirterek, "Kamyon molozları aldı ve seyir halinde olduğu sırada yol çöktü. Allah'tan olay sırasında çocuklar yoktu. Büyük bir facia yaşanmadı" dedi.

Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü - 2. Resim

Kadir Öztürk ise "Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için hayata geçirdiği tesis çalışması vardı. Sabah 08.00 sıralarında belediye elemanları bu alanda çalışma yapıyordu. Kamyon ise yaklaşık 30-35 ton ağırlıktaydı. Zaten bu yolda daha önceden çökme vardı ve yeniden çöktü. Yetkililerden buranın komple incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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