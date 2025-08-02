Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sakarya'da bir süt işletmesinde 1.455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.
KİLOLARDA KÜFLENMİŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
30 Haziran 2025 tarihinde, şehirde faaliyet gösteren bir süt işletmesinde yapılan denetimde; 1’er kilogramlık 720 adet tost peyniri ve 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi.
CEZA UYGULANDI
Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar