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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi
Gıda Güvenliği, Denetim, Ceza, Sakarya, Veterinerlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bir süt işletmesinde 1.455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

KİLOLARDA KÜFLENMİŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

30 Haziran 2025 tarihinde, şehirde faaliyet gösteren bir süt işletmesinde yapılan denetimde; 1’er kilogramlık 720 adet tost peyniri ve 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi - 1. Resim

CEZA UYGULANDI

Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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