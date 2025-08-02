Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 11 ay çalışıp bugünleri bekliyorlar! Hüzünlü yolculuk yeniden başladı

11 ay çalışıp bugünleri bekliyorlar! Hüzünlü yolculuk yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
11 ay çalışıp bugünleri bekliyorlar! Hüzünlü yolculuk yeniden başladı
Gurbetçiler, Yolculuk, Deniz, Türkiye, Tatil, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

"GURBETTE YAŞAMAK ZOR"

Ailesiyle Almanya'ya dönen Yüksel İstemi, gazetecilere, memleketten ayrılmanın zor olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye veda ediyoruz, biraz hüzünlü oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. İşimiz orada. Gurbette yaşamak çok zor. 28 yıldır yurt dışındayım. Özlem ve hasret oluyor." dedi.

Memleketi Ordu'da tatilini geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek için sınır kapısına gelen Oktay Genç ise gurbet yolunun her zaman yoğun duygularla geçtiğini belirtti.

11 ay çalışıp bugünleri bekliyorlar! Hüzünlü yolculuk yeniden başladı - 1. Resim

"11 AY BOYUNCA BURAYA GELMEYİ BEKLİYORUZ"

Tatil boyunca Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını dile getiren Genç, "Gurbette yaşamak her türlü zor. Türkiye bizim ana vatanımız. Aylarca çalışıp geride vatan sevgisini, ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık. Acı bir hüzün yaşıyoruz." diye konuştu.

Tatilini Sivas'ta geçiren Mehmet Göktürk de dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini anlatarak, "Ailemizi geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gurbette olmak çok zor. 11 ay boyunca Türkiye'ye gelmeyi ve sevdiklerimizle buluşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karar Resmi Gazete'de! Ünlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyor, işte ihale şartları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı - Gündem14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandıSinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı - GündemSinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandıVahşice katledilen Ayşe'nin yokluğu, hayallerinin ağırlığıyla kaldı: İkiz Esra Tokyaz onu anlattı... - GündemAyşe'nin yokluğu, hayallerinin ağırlığıyla kaldıSahte diploma ve e-imza skandalı deşifre oldu! Hukukçu, mühendis, öğretmen... İşte o isimler - GündemSahte diploma ve e-imza skandalı deşifre olduHafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den il il uyarı geldi - GündemMeteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyorKayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - GündemKayseri'de çatıya roket düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...