İhracatta rekor geldi, Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bugün dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatın temmuzda rekor kırdığını belirten Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatımızı arttırmış olduk." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK: SOMUT BİR GÖSTERGE

İhracat rekoruna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

"ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIK DEVAM EDECEĞİZ"

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."