Batı Nil Virüsü'nde vaka kargaşası! Sağlık Bakanlığı farklı İBB farklı rakam verdi

Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye'de toplam 6 vaka var" diyerek açıkladığı Batı Nil Virüsü ile ilgili dikkat çeken değerlendirme İBB'den geldi. İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İstanbul'da toplam 21 vakanın olduğunu belirterek, Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçeleri sıraladı.

Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen ve en son 2019’da salgına yol açan Batı Nil virüsü hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurmuştu.

CULEX SİVRİSİNEKLER 9 İLÇEYİ SARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Batı Nil Virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçelerin Ümraniye, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece olduğunu belirten Eryiğit şunları söyledi:

"İSTANBUL'DA 21 VAKA GÖRÜLDÜ"

"Şüpheli vaka tanımlamalarını ilk günden itibaren biz takip ediyoruz. Şu an İstanbul’da toplam 21 bildirilmiş vaka var. Bu kişiler Batı Nil virüsü nedeniyle hastanede tedavi altında. Tamamı biraz önce saydığım dokuz ilçeden. Neyse ki henüz ölümlü vaka yok.

Eğer sivrisinek su birikintilerine gelip yumurtlarsa oradan binlerce sivrisinek üreyip doğaya yayılabilir. O nedenle İstanbulların sokak hayvanları için dışarıya koyduğu sulukları üç-dört günde bir tazelemeleri çok önemli. Ya da bahçesinde süs havuzu olanların suyu yaz boyunca orada tutmamaları, eski suyu boşaltıp yenilemeleri lazım."

SAĞLIK BAKANLIĞI "6 VAKA VAR" DEDİ

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu için rehber paylaştı. Hastalığın kişiden kişiye bulaşmayacağını, ancak sivrisinekler aracılığı ile yayıldığını belirten Bakanlık, seyahat edecekleri talimatlara uymaları konusunda uyardı.

Bakanlık rehberine göre virüse yakalanan kişilerde yüzde 80 oranında belirti gözükmüyor. Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu belirtileri şu şekilde: