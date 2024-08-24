Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Batı Nil Virüsü'nde vaka kargaşası! Sağlık Bakanlığı farklı İBB farklı rakam verdi

Batı Nil Virüsü'nde vaka kargaşası! Sağlık Bakanlığı farklı İBB farklı rakam verdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Batı Nil Virüsü&#039;nde vaka kargaşası! Sağlık Bakanlığı farklı İBB farklı rakam verdi

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye'de toplam 6 vaka var" diyerek açıkladığı Batı Nil Virüsü ile ilgili dikkat çeken değerlendirme İBB'den geldi. İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İstanbul'da toplam 21 vakanın olduğunu belirterek, Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçeleri sıraladı.

Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen ve en son 2019’da salgına yol açan Batı Nil virüsü hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurmuştu.

Batı Nil virüsü alarmı

CULEX SİVRİSİNEKLER 9 İLÇEYİ SARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Batı Nil Virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçelerin Ümraniye, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece olduğunu belirten Eryiğit şunları söyledi:

Batı Nil Virüsü beyinde enfeksiyon geliştirebilir'

"İSTANBUL'DA 21 VAKA GÖRÜLDÜ"

"Şüpheli vaka tanımlamalarını ilk günden itibaren biz takip ediyoruz. Şu an İstanbul’da toplam 21 bildirilmiş vaka var. Bu kişiler Batı Nil virüsü nedeniyle hastanede tedavi altında. Tamamı biraz önce saydığım dokuz ilçeden. Neyse ki henüz ölümlü vaka yok.

Eğer sivrisinek su birikintilerine gelip yumurtlarsa oradan binlerce sivrisinek üreyip doğaya yayılabilir. O nedenle İstanbulların sokak hayvanları için dışarıya koyduğu sulukları üç-dört günde bir tazelemeleri çok önemli. Ya da bahçesinde süs havuzu olanların suyu yaz boyunca orada tutmamaları, eski suyu boşaltıp yenilemeleri lazım."

ABD'de Batı Nil virüsü salgını

SAĞLIK BAKANLIĞI "6 VAKA VAR" DEDİ

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından Batı Nil virüsü açıklaması

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu için rehber paylaştı. Hastalığın kişiden kişiye bulaşmayacağını, ancak sivrisinekler aracılığı ile yayıldığını belirten Bakanlık, seyahat edecekleri talimatlara uymaları konusunda uyardı.

Bakanlık rehberine göre virüse yakalanan kişilerde yüzde 80 oranında belirti gözükmüyor. Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu belirtileri şu şekilde:

  • Ateş,
  • Baş ağrısı, kas ağrısı,
  • Halsizlik, iştahsızlık
  • Lenf bezlerinde şişlik,
  • Bulantı-kusma, ciltte döküntüTürkiye'de Batı Nil Virüsü görüldü mü? Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı - 1. Resim
Düzenleyen:  - Sağlık
MHP'de istifa! 3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldıÜç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saat 10.00'a kadar için En faydalı olanı sabah kahvesi - SağlıkEn faydalı olanı sabah kahvesiMahkemenin kararı tartışmaya yol açtı! Topuk kanında bilimi değil alternatifi seçti - SağlıkTopuk kanında bilimi değil alternatifi seçtiBatı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor - SağlıkBatı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyorTıpta yeni yaklaşım Aksakal yöntemi! Kalp yetmezliğine hücresel tedavi - SağlıkKalp yetmezliğine hücresel tedaviFındık toplayanlar dikkat: Büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanı uyardı - SağlıkFındık toplayanlar dikkat: Büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanı uyardıYediklerini yutabilmek için zıplıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan kurtuldu - SağlıkMilyonda bir görülen hastalıktan kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...