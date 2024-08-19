Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Koç daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

İKİNCİ DURAK MHP OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim ekibinden bir heyet, MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç’u uğurladı.