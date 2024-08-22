Kamuda esnek çalışma için geri sayım! Kabine'de ele alınacak, masada 4 formül var

Hükümet kamuda esnek çalışma için çalışmalarını hızlandırdı. 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında ele alınması beklenen esnek çalışma için 4 farklı formül bulunuyor. İşte hükümetin üzerinde durduğu modeller...

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30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Hafta sonu Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalar masaya yatırılacak. Hükümetin kamuda esnek çalışma için 4 farklı formül üzerinde durduğu belirtiliyor.

KISA ÇALIŞMA DA MASADA

Ekonomi gazetesinin haberine göre, çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

4 FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; “Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

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ESNEK ÇALIŞMA HER MESLEK GRUBUNU KAPSAMAYACAK

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu’nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor.

Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

GÜN VE SAAT DETAYI

Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi.

Kaynaklar, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle; “Özellikle ‘yapay zeka’ konusunda başarılı gençlerin Türkiye’de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak” değerlendirmesinde bulunuyorlar.