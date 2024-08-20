Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Esnek çalışmada detaylar belli oldu

Hükümet esnek çalışma modeli için düğmeye bastı. Çalışanların mesai saatlerinin yeniden ayarlanması gündeme alındı. Peki esnek çalışma saatlerinde konuşulan formüller neler? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği o detaylar...

30 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek olan Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları devam ediyor. Konu ile ilgili hükümetin gündeminde yıllık izinlerden haftalık izinlere, maaşlardan çalışma saatlerine kadar çok öneli maddeler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise esnek çalışma saatleri oldu.

Orta Vadeli Program’da (OVP) uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hayata geçirileceği belirtilmişti.

Bununla ilgili haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını duyurmuştu.

SON TOPLATININ GÜNDEMİ OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modelinin konuşulduğu belirtildi.

Çalışanların dört gözle beklediği yeni mesai saatleri ile ilgili formüller neler? Kısalan çalışma saatleri iş vereni nasıl etkiler? En önemlisi de bu model hangi sektörlere getirilir? İşte merak edilen soruların cevapları...

HANGİ FORMÜLER MASADA?

Konuyla ilgili detayları Milliyet'e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Dijitalleşen dünyada ülkemiz olarak biz de yerimizi alıyoruz. Çalışma hayatı ile yeni modeller şekillenmektedir. Uzaktan çalışma, kısmi yani part-time çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma ve platform çalışma şeklinde iş yaşamını düzenleyen kurallara yeni terimler eklenerek hayatımızın şekilleneceğini söyleyebiliriz.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Burada konuşulanları şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman esnek çalışma modeli karşımıza çıkmaktadır. Çalışma hayatındaki bazı değişiklikler OVP dahilinde 2024 – 2026 yılları arasında nitelendirilmişti. Ayrıca Çalışma Bakanlığı’nın 2024-2028 stratejik planda bu konuya atıfta bulunulduğunu gözlemlemekteyiz.

Bu bir süreç olduğu için ilk önce çalışmaların sivil toplum örgütleri, akademisyenler, sendikalar, işçi-işverenler tarafından çalışılarak biraz daha olgunlaştırıldıktan sonrasında hayatımıza gireceğini söyleyebiliriz.

Hatta bu modelle ilgili olarak kamu sektöründe devlet memurlarının esnek çalışma esasları adı altında taslak metin mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

MESAİ SAATLERİNİN KISALMASI İŞ VERİNİ NASIL ETKİLER?

Yeni çalışma modelleri hakkında dünyada yapılan istatistiki çalışmalar doğrultusunda personelin ruhen ve bedenen dinginliğe ulaştığından ötürü iş veriminin artığını, buna paralel olarak kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırdığını, sosyal yaşamını düzenlediğini, iş yaşam dengesinin optimum seviyeye geldiğini söyleyebiliriz.

Olumsuz bir yansıması olmaz, aksine personelin mental olarak daha iyi dinlendiği, bunun da iş verimliliğini artırdığını, vardiya usulü çalışan işyerlerinde yeni istihdam alanı açıldığını, ayrıca işverenin enerji ve sabit giderlerinde azalma olacağını söyleyebiliriz.

Bazı işverenler bunu kullanarak ücret indirimine gitmek isteyebilir. Fakat bütün işletmeler iş kanununda yapılan değişikliğe uyacaklarından dolayı bir sorun ortaya çıkacağını düşünmemekteyim. Ayrıca şu an bile çalışma saatlerine uyulmaması durumunda idari yaptırımların olduğunu söyleyebiliriz.