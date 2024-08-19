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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' kararı! Esnek çalışma geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren &#039;mesai saati&#039; kararı! Esnek çalışma geliyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapılacak. Buna göre iş kanunu komple değiştirilecek. Çalışma saatleri 40 saate düşürülecek. ‘Uzaktan’, ‘kısmi’, ‘platform’ gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri getirilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunda (YOİKK) da konu masaya yatırıldı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerinin müjdesini vermiş, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti.

Bakan Işıkhan “Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz” diyerek değişikliğin sinyalini vermişti. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar çekilmesi bekleniyor.

45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' kararı! Esnek çalışma geliyor - 1. Resim

ÇALIŞAN MERKEZLİ DÜZENLEMELER

Konu hakkında hükûmet kaynakları şubat ayında gazetemize konuşmuş “Yapılan yeni çalışmalarda merkeze, çalışanı koyuyoruz. Çalışanı güçlendirirsen işletme gelişir, işveren gelişir. Eğer çalışanı güçlendirmiyorsan, güçlendiremiyorsan istediğin kadar yasal düzenleme yap, işletmeleri değiştir, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler olacak. Bir sürü sosyal sorumluluk projesi yapan işletme var. Kendi çalışanlarına ücret vermiyor, ya da az veriyor. Burada bir dengesizlik var, bu giderilmeli” değerlendirmesini yapmıştı.

Bir önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden düzenlemek zorundayız” demiş, muhalefet ise geçen yıl TBMM’ye çalışma saatlerinin haftalık 37,5 saate düşürülmesi için kanun teklifi sunmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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