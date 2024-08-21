Borsada da endişe kaynağı! Yeni konkordatolar gelir mi?

BİST Ana Pazarda işlem gören Mega Polietilen’in konkordato ilan etmesi hem reel sektörde hem borsada belirsizliği artırdı. Analistler yüksek faiz-düşük talep ortamında bazı şirketlerin finansal dengelerinin bozulabildiğini ve yeni konkordato başvurularının da gelebileceğini belirtiyor. Bu arada MEGAP hissesi yarın Yakın İzleme Pazarında tekrar işlemlere açılacak.

Talepler bu hafta toplanacak! Borsaya yeni bir şirket daha geliyor

Talepler bu hafta toplanacak! Borsaya yeni bir şirket daha geliyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi hafta ortası işlemlerde 10.000 seviyesine yakın denge arayışını sürdürüyor. Dışarıda Jackson Hole Sempozyumundan gelecek mesajlar beklenirken, içeride ‘yüksek faiz-düşük talep’ ortamının şirketler üzerindeki etkileri takip ediliyor. Bu arada pazartesi günü bir BİST şirketi olan Mega Polietilen’in konkordato ilan etmesi, dikkatleri de tekrar bu alana çevirdi.

1554 KONKORDATO TALEBİ

2024’ün ilk 7 aylık döneminde 1554 konkordato talebi gelmiş, bunların 55’i için iflas kararı verilmişti. Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Serhan Yenigün, “Bir şirketin alacaklılara karşı konkordato başvurusunda bulunması, finansal bir zorluk yaşadığının göstergesi olabiliyor. Bu olumlu değil ancak bu bir iflas da değil. Geçmişte borsada işlem gören şirketlerin böyle kararlar aldığı görülmüştü. Yatırımcılar sadece grafiklere bakmamalı, şirketlerin finansal yapılarına da bakmalı” ifadelerini kullandı.

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Mega Polietilen şirketinin faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Yenigün, “Geçen yıl 250 milyon TL’ye yakın kâr elde ettiler. Borçluluk yapısını düzelterek süreci tamamlayabilirler. Borsada borçluluk oranları daha yüksek şirketler de var. Önümüzdeki dönemde başka şirketlerden benzer haberler gelebilir. Ancak konkordato sonuçta bir tercihtir. Süreçler yakından takip edilmeli” şeklinde konuştu.

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MEGAP NE ZAMAN İŞLEME AÇILACAK?

Bu arada pazartesi akşamı açıklanan konkordato kararının ardından MEGAP hisseleri bugün de işlem görmeyecek. Ana Pazarda bulunan hissenin, yarın Yakın İzleme Pazarında tekrar işlemlere açılması bekleniyor. Şirket hisseleri son kapanışını 4,67 TL’den gerçekleştirmişti. Yıl içerisinde ise mayıs ayında en yüksek 11,05 seviyesi test edilmiş, o tarihten itibaren düşüş trendine girmişti.