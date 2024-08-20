Talepler bu hafta toplanacak! Borsaya yeni bir şirket daha geliyor

Geçen hafta Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda’nın halka arzının ardından bu hafta da Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için 21-23 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. Şirket hisseleri 25,20’den satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü de 1,26 milyar TL olacak. Öte yandan BİST100 endeksi dün tekrar 10 bin seviyesini aşarken; 10.200 kritik direnç olarak takip ediliyor.

Yatırımcı ne yapacak? Altında tren kaçtı mı?

Yatırımcı ne yapacak? Altında tren kaçtı mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da halka arzlar devam ediyor. Son olarak geçen hafta Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda için talep toplama işlemi gerçekleşmişti. Bu hafta ise yeni bir halka arz daha gerçekleşiyor. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için 21-23 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

AHES GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

‘AHSGY’ borsa işlem koduyla Yıldız Pazarda işlem görecek Ahes Gayrimenkul hisseleri, 25,20 TL’den satışa sunulacak. 50 milyon lot hissenin arz edilmesi hedeflenirken, şirketin halka arz büyüklüğünün de 1,26 milyar TL’yi bulması belleniyor. Şirket, halka arz gelirinin %75-80 gibi büyük bir oranını, arsa ve proje geliştirme faaliyetlerine ayırdı.

BİST100 10 BİN GEÇTİ

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 2,36 gibi ciddi bir yükselişle birlikte 10.054 puandan kapanış gerçekleştirdi. BİST100 kapsamında; KONTR, CWENE, PETKM, TTKOM ve AKBNK hisseleri %9,97- %5,98 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. Bunlarla birlikte TUPRS ve BIMAS hisselerine de para girişi dikkat çekti.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; küresel borsalarda Jackson Hole öncesi pozitif bir havanın hakim olduğunu, son dönemde düşük kalan BİST100’de de pozitif görünümün devam edebileceğini belirterek, “TCMB’nin faiz kararının ardından vereceği mesajlar da önemli. Endekste 10.000-9850 bandı artık önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkabilir. 10.200 aşılırsa alımlar hızlanabilir” görüşünü dile getiriyor.