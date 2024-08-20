Dolar, TCMB'nin faiz kararı öncesi zirveye yakın

Dolarda son dakika! 20 Ağustos 2024 dolar fiyatı bankalar arası piyasada 33,75 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise satış fiyatı 33,85 TL’yi test etti. Bu seviyeler yeni rekora da işaret ederken; piyasalar, TCMB’nin bugünkü PPK karar metninde “muhtemel bir faiz indirimi” yönlendirmesine odaklandı. KKM’de düşüşün sürmesi ve çıkan paranın bir kısmının dövize yönelmesi de kurlar üzerinde baskı oluşturuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü başlarken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik sınırlı da olsa devam ediyor. Bugün TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin %50’de sabit kalması beklenirken, verilecek mesajlar takip edilecek.

20 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 20 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,75 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise satış tarafında 33,85 TL seviyesi test edildi. Böylece fiziki piyasada yeni rekor görülmüş oldu. Son bir haftalık süreçte ise kurda yaklaşık yüzde 1 oranında yükseliş dikkat çekiyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Kısa vadede dolarda 33,70 TL destek ve 33,85 TL direnç olarak izleniyor. Piyasalar, TCMB’nin bugünkü karar metninde, gelecek döneme dair “muhtemel bir faiz indirimi” yönlendirmesine de odaklandı. Ağırlıklı beklentiler “yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi gelebileceği” yönünde şekilleniyor.

HEDEF, KKM’Yİ BİTİRMEK

Bu arada KKM’den çıkan paranın bir kısmının dövize yönelmesi de kurlarda artışı destekliyor. Ekonomi ve para yönetimi tarafından uygulanan politikalarla kur korumalı mevduat hesaplarında 1,7 trilyon TL sınırına kadar gerileme yaşandı. Geçen yıl bu rakam 3,4 trilyon TL ile zirve yapmıştı.

DTH’LARDA YÜKSELİŞ

Öte yandan 5 Temmuz haftasında 162,50 milyar dolarla bu yılın en düşük seviyesine gerileyen döviz hesaplarında ise, dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Döviz hesapları, 9 Ağustos haftası itibarıyla 167,90 milyar doları geçti. Son 5 haftalık artış yaklaşık 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.