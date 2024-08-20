Bitcoin’de kırılma yaklaşıyor mu? Eylül için dikkat çeken 2 beklenti

Bitcoin’de son dakika! Son bir haftalık süreçte 60 bin doların altında seyreden BTC fiyatı, bugün bu seviyeyi aştı. 20 Ağustos 2024 BTC fiyatında işlemler 61 bin dolara yakın devam ediyor. Eylülde FED’den ilk faiz indiriminin geleceğini ve HALVING sonrası 6 aylık stres döneminin geride kalacağını belirten analistler, fiyatlarda daha belirgin artış öngörüyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimlerinde son 10 gündür yatay bir hareketlilik takip ediliyor. Piyasanın en büyük para birimi olan Bitcoin’de de volatilitenin düştüğü görülürken; 9 Ağustos sonrası işlemlerde 56 bin 500 dolar ve 61 bin 800 dolar arasında dalgalanmalar dikkat çekiyor.

20 AĞUSTOS 2024 BİTCOİN FİYATI

Küresel borsalarda BTC fiyatı 20 Ağustos 2024 işlemlerinde tekrar 60 bin doların üzerine çıktı. Sabah saatlerinde işlemler 61 bin dolara yakın seyrediyor. BTC’de 50 günlük ortalama 61 bin 400 dolar ve 200 günlük ortalama 62 bin 800 dolarda bulunuyor. Her iki seviye de önemli dirençler olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 58 bin dolar ilk destek olarak takip ediliyor.

HALVING SONRASI STRES

Kripto para analistleri, BTC’nin, önceki bölünmelerin ardından 6 ay baskı altında kaldığını, sonra belirgin toparlanma yaşandığını hatırlatıyor. Bu yıl da eylül ayının ardından son HALVING işleminin üzerinden 6 ay geçeceği ve bu göstergenin tekrar çalışması halinde, bir yükselişin başlayabileceği belirtiliyor.

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BTC 2024 YORUM, HEDEF FİYAT

Analistler eylülde FED’in de faiz indirimine başlayacağını ve HALVING stresinin de ortadan kalkmasıyla birlikte, fiyatlarda daha belirgin toparlanma yaşanabileceğini tahmin ediyor. Bu süreçte BTC’de aşağı yönlü hareketlerin yaşanması halinde ise 56 bin 500 dolar desteğinin üzerinde ‘kalıcılık’ önemseniyor.