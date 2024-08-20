Yatırımcı ne yapacak? Altında tren kaçtı mı?

Altında son dakika! 20 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2716 TL ve ons altın fiyatı 2502 dolardan güne başlıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıdırımtürk, “FED’in faiz indirimi, ABD seçimleri, içeride kurdaki hareketler ve jeopolitik riskleri dikkate alırsak altında ancak sınırlı kar satışları olabilir. Ana yön yukarı. Onsta 2500 dolar üzerinde kalıcılık halinde, gramda da 3000 TL’ye doğru hareketlilik başlayabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yükselişin ardından bu hafta da özellikle gram tarafında zirve seviyelere yakın görünüm devam ediyor. Ons altındaki yükselişe ek olarak içeride döviz kurlarındaki artışın da devreye girmesi, gram altın fiyatlarına pozitif yansıyor.

20 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 20 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2716 TL’den güne başlıyor. Bu hafta 2725 TL ile rekor seviye görülmüştü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 2725-2765 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiziki gram altın satış fiyatında da en yüksek 2768 TL seviyesi test edildi.

ÇEYREK ALTIN 4 BİN 500 TL

Bu arada çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 505 TL, yarım altın 9005 TL ve tam altın 17 bin 960 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2502 dolara yakın seyrederken; yarın açıklanacak FED tutanakları ve cuma FED Bakanı Powell’ın, Jackson Hole Sempozyumundaki konuşması bekleniyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Son dönemde altın fiyatlarının, dövizde yaşanan hareketlilikten de destek bulduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Turizm mevsiminin sonuna yaklaşıyoruz. Dışarıdan portföy girişleri de çok canlı değil. Dolayısıyla dolar ve altında ciddi bir geri çekilme ihtimali düşük” dedi.

GRAMDA ALTIN 2024 HEDEF

Küresel tarafta ABD’de faiz indirimi ve seçimlerin fiyatlanmaya devam edeceğini belirten Yıldırımtürk, “Jeopolitik riskleri de eklersek, onsta 2500 doların üzerinde tutunma ve kademeli yükselişin devamı görülebilir. Gram tarafında da eylül ve sonrasında 3000 TL’ye doğru hareketlilik takip edilebilir” dedi.