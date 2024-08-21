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Konkordato talebinde patlama! En riskli sektörler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konkordato talebinde patlama! En riskli sektörler belli oldu

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde firmaların konkordato talebi bir hayli arttı. Yılın ilk ilk 7 ayında bin 554 firmadan konkordato başvurusu yaptı. En çok konkordato İstanbul'da ilan edilirken, en riskli sektör ise inşaat olarak öne çıktı.

Son zamanlarda gündemde olan konkordato talepleri borsada da etkisini gösterdi. Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti, işleme kapatıldı. 

7 AYDA 1.554 KONKORDATO TALEBİ

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yıl toplam 1.516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk 7 ayında bu rakam 1.554 oldu. 

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Konkordato talebinde patlama! En riskli sektör belli oldu - 1. Resim

YILIN İLK YARISINDA 55 FİRMA İÇİN İFLAS KARARI

Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu. 

EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı. 

EN RİSKLİ SEKTÖR İNŞAAT 

En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü.

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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