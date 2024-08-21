Konkordato talebinde patlama! En riskli sektörler belli oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Ağustos 2024 11:36 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde firmaların konkordato talebi bir hayli arttı. Yılın ilk ilk 7 ayında bin 554 firmadan konkordato başvurusu yaptı. En çok konkordato İstanbul'da ilan edilirken, en riskli sektör ise inşaat olarak öne çıktı.