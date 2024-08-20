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Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya! Türkiye'nin 3 dev şirketi iflasın eşiğinde, konkordato ilan ettiler 

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Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya! Türkiye&#039;nin 3 dev şirketi iflasın eşiğinde, konkordato ilan ettiler 

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin önde gelen şirketleri ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Bu kapsamda mahkemeye başvuran Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya konkordato ilan etti. Mahkeme 3 şirkete 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Küresel anlamda yaşanan ekonomik kriz Türkiye'de de şirketleri etkilemeye devam ediyor. Son dönemde konkordato başvurusu yapan şirketlerin sayısı bir hayli artmaya başladı. Bu anlamda son adım ise Toybox Gıda, Saadet Gıda ve Sade Maya'dan geldi.

3 ŞİRKET İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KARARI 

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Başvuruları inceleyen mahkeme, 3 şirket için 1 yıllık geçici mühlet kararı verdi.

15 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ 

Sektörün önde gelen şirketlerinden olan Toybox Gıda, 15 bin tonluk üretim kapasitesine sahipti. Şirketin, Jelly, Licorice, Marshmallow gibi ürünleri, konkordato kararı sonrası belirsiz bir alana sürüklendi.

GIDA SEKTÖRÜNÜN DEVİ SAADET 

Saadet Gıda, 20.000 m²’lik kapalı alanda 400 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Saadet Gıda, aylık olarak 2.200 ton üretim kapasitesine sahip firma yıllık olarak 600 ton üretimle gıda sektöründe güçlü bir konumdaydı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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