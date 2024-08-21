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Kabine Ahlat'ta toplanıyor

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Kabine Ahlat&#039;ta toplanıyor

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısı, 25 Ağustos tarihinde Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’ta toplanacak. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos günü yapılacak.

KABİNE NEDEN AHLAT'TA TOPLANIYOR?

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine toplantısının Ahlat’ta yapılacağını söyledi.

Gülmez şunları kaydetti:

“Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos’ta Ahlat’ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir.” 

Düzenleyen:  - Gündem
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