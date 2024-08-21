Manisa'da sokak ortasında vahşet! Hamile kadını linç etti

Sosyal medyada yayılan, ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler infial oluşturdu. Manisa'da sokak ortasında kimseye aldırış etmeden eski eşini dakikalarca döven adamı çevredeki vatandaşlar zor ayırdı.

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Manisa'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Adamın biri herkesin gözü önünde eski eşi olduğu iddia edilen kadını tekme-tokat dövdü. Çevredekilerin bakışları arasında dayak yiyen kadının aynı zamanda hamile olduğu bildirildi.

KORKU DOLU GÖZLERLE SEYRETTİ

Acımasız adamın kadını linç ettiği anlarda ise ufak bir çocuğun korku dolu gözlerle olaya şahit olduğu görüldü.

ÇEVREDEKİLERİN DUYARSIZLIĞI PES DEDİRTTİ

Dakikalarca dayak yiyen kadının çaresiz çığlıklarına çevredeki vatandaşların çoğunun tepkisiz kalması ise pes dedirtti. Kadının son durumu hakkında ise her hangi bir bilgi bulunmadığı belirtildi.