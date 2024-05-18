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14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Hastanede hayat mücadelesi veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Hastanede hayat mücadelesi veriyor
Balıkesir, Bursa, İnegöl, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada tartıştığı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve kalbi duran çocuk, hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Tüm Türkiye'de Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı konuşurken, benzer bir haber Bursa'dan geldi.

İddiaya göre; İnegöl Süleymaniye Mahallesi'nde 14 yaşındaki H.K., sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17), H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı yumruk ve tekme darbeleri ile ağır yaralanan H.K.'nin kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Hastanede hayat mücadelesi veriyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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