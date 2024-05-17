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Bursa'da 250 motokurye bıçaklanarak öldürülen Ata Emre için kontak kapattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de kuryerlik yaparak üniversite harçlığını çıkaran 20 yaşındaki Ata Emre A. gece yarısı siparişi teslim ettikten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Bursa'daki 250 motokurye meslektaşları Ata Emre için kontak kapattı.

Balıkesir'de sabaha karşı pizza siparişini teslim etmek için bir eve gelen motokurye siparişini teslim ettikten sonra sokakta karşılaştığı şüpheli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Bursa’da motokuryeler, Balıkesir’de kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için protesto gösterisi düzenledi.

Kurye arkadaşlarının öldürülmesi sonrası Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sulatan Mehmet Mahallesi’nde toplanan 250 motosikletli kurye, kontak kapattı.

Bir araya gelen 250 kişilik motokurye öldürülen gencin fotoğrafını araçlarına yapıştırdı. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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