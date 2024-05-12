Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı

Balıkesir'de kuryerlik yaparak üniversite harçlığını çıkaran 20 yaşındaki Ata Emre A. gece yarısı siparişi teslim ettikten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Balıkesir’de faaliyet gösteren motosikletli kuryeler, Akman’ın öldürülmesinin ardından sokaklara çıkarak protesto yaptı.

Balıkesir'de sabaha karşı pizza siparişini teslim etmek için bir eve gelen motokurye siparişini teslim ettikten sonra sokakta karşılaştığı şüpheli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından adliyeye çıkartılan 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, hayatını kaybeden üniversiteli gencin 5 gün önce pizza dağıtım işine başladığı öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okuyan Ata Emre A. (20) harçlığını çıkarmak için kuryeliğe başladı. Üniversiteli genç merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı.

MOTOKURYELER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Ata Emre A. olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz gencin Bursa'da yaşayan ailesi aldıkları haberle yıkıldı. Haber Balıkesir'de görev yapan motokuryerleri de derinden sarstı. İnsanlar sokaklara çıkarak eylem yaptı.

"BİZİ DÜŞÜNMÜYOR VE HOR GÖRÜYORLAR"

Balıkesir Hacıilbey Mahallesinde Şadırvan mevkiinde toplanan motosikletli kuryeler, Balıkesir sokaklarında kısa süreli tur attı. Grup adına konuşan Fatih Uçarcı şunları söyledi: “Bu akşam burada Ata Emre Akman kardeşimiz için toplandık. Dün akşamcı acı haber bizi fazlasıyla derinden yaraladı. Biz herhangi bir siyasi parti ya da her hangi bir markaya mensup değiliz. Burada birlik beraberlik açısından bir şeyler yapalım istedik. Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz. Davulun sesi bazen uzaktan kolay gelebiliyor. Ama nitekim işin içine girdiğinizde, tamam evimize ekmek götürebiliyoruz ama çok zor şartlar altında çalışıyoruz ve önemsenmiyoruz. Bizi düşünmüyor ve hor görüyorlar. Umarım bu hepimize ders olur ve güzel günler yarınlar ülkemiz için hayırlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Şehrin caddelerinde kornalarına basarak tur atan kuryeler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.