Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi, alkollü olan ve 6 adet suç kaydı bulunan şahıs tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisinin öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.
Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.
Olay anına ait görüntüler kameraya takıldı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı