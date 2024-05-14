Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2024 23:04 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 23:18 - Güncelleme:

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Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi, alkollü olan ve 6 adet suç kaydı bulunan şahıs tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. O anlar kameralara yansıdı.