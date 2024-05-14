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Sokak ortasında cinayet: Polise şikayet edince kurşunlanarak öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokak ortasında cinayet: Polise şikayet edince kurşunlanarak öldürüldü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Aylin Pekin, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu M.Y tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan katil, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’da yaşayan Aylin Pekin cinayete kurban gitti. Pekin, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği şahıs tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

TABANCAYI ÇIKARTIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Korkunç olay, Atça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aylin Pekin (48), M.Y. (50) isimli bir erkek tarafından rahatsız edildiği iddiası ile polise başvurarak şikayette bulundu. İddiaya göre; şikayetin ardından M.Y., Pekin'in evinin önüne gidererek beklemeye başladı. Pekin'in evine geldiğini gören M.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartıp peş peşe ateş etti. 

Sokak ortasında cinayet: Polise şikayet edince kurşunlanarak öldürüldü - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Pekin kanlar içerisine yere yığılırken, M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Pekin’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan M.Y. mahalle çıkışında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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