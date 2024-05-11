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Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili yapılan soruşturmada, tarafların çocukların kavgası nedeniyle tartıştığı öğrenilirken katil adliyeye sevk edildi.

Konya’da iki adam, çocuklarının laf tartışması yüzünden birbirine girdi. Çıkan kavgada, zanlı Ahmet G., Sıtkı Fidan’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıktı Fidan ile Ahmet G. arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet G., yanında bulunan bıçakla Sıktı Fidan’ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

 Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Sıktı Fidan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıtkı Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Sıtkı Fidan’ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.'nin mahallede bulunan bir evde saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında zanlı Ahmet G. ve olay sırasında yanında olduğu değerlendirilen M.E.G.'yi gözaltına aldı.

Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

ÇOCUKLARIN KAVGASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı Ahmet G. ve Muhammed Emin G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde zanlı Ahmet G.’nin “Olaydan önce Sıtkı Fidan yakınları ile benim çocuklarımın laf tartışması olmuş. Bu nedenle olaydan önce mahallede karşılaştık. Tartışma çıktı daha sonra akşam saatlerinde çıkan kavgada olay meydana geldi” dediği öğrenildi.

Zanlı Ahmet G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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