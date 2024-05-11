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Esenyurt’ta cinayet! Uyuşturucu satan çocuk öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta evde toplanan 6 arkadaş uyuşturucu kullanmaya başladı. Daha sonra içlerinden biri 16 yaşındaki Asrin Ege'yi silahla öldürdü. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken öldürülen çocuğun da uyuşturucu satışından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Asrin Ege Özel, 6 arkadaşıyla beraber site içerisinde bulunan eve geldi. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı.

Esenyurt’ta cinayet! Uyuşturucu satan çocuk öldürüldü - 1. Resim

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından maktul Asrin Ege Özel’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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