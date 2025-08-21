Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hafta sonu sıcaklık şoku! Termometreler mevsim normallerini aşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye genelinde hafta sonu sıcak hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece üzerine çıkacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

YAĞMUR KARADENİZ'E UĞRAYACAK

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

Hafta sonu sıcaklık şoku! Termometreler mevsim normallerini aşacak - 1. Resim

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA YAĞMUR VAR

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.

Hafta sonu sıcaklık şoku! Termometreler mevsim normallerini aşacak - 2. Resim

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

