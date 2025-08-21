Bu hasatta işçi çalışmıyor! Makasını getiren tarlaya giriyor, 100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyor

Eskişehir'de yaşayan Erhan İnan, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akçakaya Mahallesi'nde bulunan tarım arazisine 5 yıl önce lavanta ekmeye karar verdi.

100 KİLODAN 2 LİTRE YAĞ ÇIKIYOR

20 boyunca kökü toprakta kalabilen, lavantanın bu yılki hasadı başladı. İşçi yerine arazisini ziyaret eden misafirlerin hasat ettiği lavanta bahçesindeki etkinliğe yoğun katılım gerçekleşti. Orak yardımıyla toplanan lavantaları, toplayan misafirler yanlarında götürdüler. Sapları ile birlikte işlenen 100 kilodan 2 litre yağ elde edilen lavantaların seyrine doyumsuz manzarasında özellikle çiftler fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

PARFÜMÜ DE YAPILIYOR GAZOZU DA

Morun her tonunu barındıran bahçede hasat yağan misafirler lavantadan yapılan gazoz, bal, sirke, parfüm gibi ürünleri inceledi. Lavanta toplayan turist ve misafirler fotoğraflanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"BURAYA GELENLER BİR DENEYİM YAŞIYOR"

Lavanta bahçesi sahibi Erhan İnan, etkinlikle alakalı, "Gördüğünüz gibi, bu tarlamızdaki lavantaları beş yıl önce ektik. Burası normalde kuru tarım yapılan, kurak, taşlı ve kireçli toprakların bulunduğu, verimin düşük olduğu bir bölge. Alternatif ürün olarak lavantayı tercih ettik ve denedik. Toprak tahlilleri sonucunda lavantanın toprağımıza uygun olduğunu gördükten sonra ektik. Başarılı olduk. Çiçeklerimiz beşinci yılında ve hâlâ gençlik dönemindeler. Lavanta, kozmetik ve kimya sanayinde kullanılan, çok yönlü bir bitki. Bölgemiz, Beşikköy Şelale Mesire Alanı yolunda, yoğun trafiğin olduğu bir yerde. Bu nedenle insanlar bizi tercih ediyor; yol üstünde olmamız ve bu deneyimi yaşamak istemeleri nedeniyle buraya geliyorlar.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPIYORLAR

Çok şaşırıyorlar. "Eskişehir'de lavanta yetişiyor mu?" diyorlar. Başlangıçta bu merakla geliyorlar. Normalde lavanta görmek için Isparta, Kuyucak ya da Burdur'daki Salda Gölü taraflarına gidiyorlardı. "Çok yakınımızda varmış," diyerek olumlu tepkiler veriyorlar. Burası, evlenme tekliflerinden sünnet düğünlerine, normal düğün çekimlerinden açık alan fotoğraf çekimlerine kadar pek çok etkinlik için tercih ediliyor. Özellikle gün batımını yakalamak isteyen fotoğrafçılar, akşam saatlerinde yoğun çekim yapıyor.

"MAKASINI GETİR, ÇİÇEĞİNİ GÖTÜR"

Bu yola çıkarken zaten bunları hedefleyerek bir yol çizmiştik. Maliyetler getirisinin üzerine çıktığı için bu sene çiçeklerimizin büyük bir bölümünü tarlada bırakmak zorunda kaldık. Bu yüzden, çiçekleri tarlada bırakacağımıza bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. "Makasını getir, çiçeğini götür" adıyla ücretsiz bir etkinlik başlattık. İnsanlar buraya geliyor, kendi çiçeklerini kesiyor, önce fotoğraflarını çektiriyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Boş vaktini ailesiyle birlikte doğada geçirmeyi sevdiğini belirten ve lavanta bahçesindeki hasat etkinliğini sosyal medyadan gördüğünü belirten 34 yaşındaki İlker Gümüş, "Instagram'da karşıma çıktı. Hafta sonu tatilini değerlendirelim dedik. Bizim için güzel oldu, gayet keyifli. Hasat zamanına denk gelmemiz de iyi oldu. Elimizde gördüğünüz gibi lavantaları evimize, arabamıza koyup değerlendireceğiz. Özellikle buranın ücretsiz olması çok güzel bir şey. Hoşumuza gitti. Zaten yorumları okuyarak gelmiştik. Gerçekten doğayla iç içe, çok güzel bir deneyim. Kokusu nasıl? Mükemmel, gerçekten harika. Zaten araçlarımızda ya da oda kokularında lavanta kullanıyorduk, ama bunu birebir hissetmek çok daha güzel. Çok memnunuz, gerçekten harika. Bu tarz doğayla iç içe etkinliklerin artmasını isteriz. Hele şu zamanlarda, orman yangınlarından sonra gerçekten çok isteriz" ifadelerini kullandı.