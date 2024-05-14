Milli Eğitim Akademisi'nden başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıl sonra kadrolu olacak

Öğretmen adaylarının üniversiteden mezun olmasının ardından akademiden de mezun olması gerekecek. Akademiden başarılı olarak ayrılanlar 3 yıllık sözleşmeli öğretmenlik yapmanın ardından kadroya geçecek.

Tekin, "Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. Akademi bu eksikliği giderecek." sözlerini söylerken lisans mezunu öğretmenlerin 96 saat uygulama dersi alırken Fransa'da 216, Belçika'da 160 ve İtalya'da 550 saat olduğunu söyledi.

Akademide ise 550 saat eğitim alınması planlanıyor. Adayların devlet memuru olarak sayılmayacağını belirtirken "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek." dedi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Tekin, pedagojik formasyon eğitim verileceğini de duyurdu.

Yusuf Tekin, 2023 yılında akademi ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Milli Eğitim Akademisini önümüzdeki bahar aylarında kurmuş olmayı temenni ediyoruz. Yasal altyapısını çalışmaya başladık. Kuracağımız Milli Eğitim Akademisinden beklentimiz, öğretmenliğe kaynak teşkil eden fakültelerle başta olmak üzere, üniversitelerle Bakanlığımız arasında bu ilişkiyi kurumsal hale getirmek istiyoruz. Akademisyenler ve hocalarımızın 'Görüşlerimiz ciddiye alınmıyor.' endişelerini giderecek, sürekli onlarla iç içe çalışacağımız, işbirliğini daimi hale getireceğimiz bir yapı olsun istiyoruz." Öğretmenlerin saha tecrübelerini ve karşı karşıya kaldıkları problemleri üniversitelerde akademisyenler ve öğrencilerle paylaşması sonucunda bu ilişkinin sağlıklı bir zemine oturacağını vurgulayan Tekin, "Tek taraflı olacaksa kusura bakmayın sağlıklı yürümesi mümkün değil. Bu yüzden biz bu akademileri karşılıklı bir etkileşim içerisinde yürütebilirsek anlamlı olacağına inanıyoruz. Beklentimiz de bu."

Öğretmen olmak için gerekenler değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin başlayacağını duyurdu. Merak edilenler arasında ise ne zaman kurulacak, hangi illerde var soruları yer aldı.