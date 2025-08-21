Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuraklık Çankırı'nın Güldürcek Barajı'nı da vurdu. Kuruyan alanda 44 yıl önceki köyün kalıntıları ortaya çıktı. Kalıntılar arasında köylülerin iyi bildiği ' Ayşegilin Pınarı' da görünür hale geldi. Vatandaşlar, ilk kez böyle kuraklık gördüklerini söyleyip endişelerini dile getirdi.

Yurt genelinde etkili olan kuraklık yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Çankırı'nın Orta ilçesi de kuraklıktan nasibini alan bölgelerin başında geldi. 

İlçeye bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay - 1. Resim

"AYŞEGİLİN PINARI" DUYGULANDIRDI

Bölgede 1981-1988 yılları arasında inşa edilen, su tutmaya başlayınca, yeni yerleşim alanlarına taşınan Kayıören ve Karga köylerinin sular altında kaldığı Güldürcek Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesinde ciddi azalma yaşandı.

Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay - 2. Resim

Su çekilince, köy camisi, okul ve evlerin kalıntıları ile köylülerin hatıralarında önemli yeri olan "Ayşegilin Pınarı" denilen çeşme yeniden görünür hale geldi.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köyünü ziyaret eden Kayıören köyü muhtarı Cemil Coşkun, manzara karşısında duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay - 3. Resim

"KÖYE SADECE 10 SANTİMETRE KAR DÜŞTÜ"

Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını isteyen muhtar Coşkun, "Barajdaki su çekildi. Bu yıl köyümüze sadece 10 santimetre kar düştü. Çocukluğumda buralara 1,5-2 metre kar yağardı. İlk kez barajın bu kadar azaldığını görüyorum. Camimizin, okulun ve evlerimizin yerleri tek tek ortaya çıkmış. Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Eğer kuraklık bu şekilde devam ederse, yakında susuzluk kapımızda olacak." dedi.

Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay - 4. Resim

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güldürcek Barajı'nda su seviyesi 1491,54, su hacmi 14,41 milyon metreküp ve doluluk oranı ise sadece yüzde 22,94 seviyesinde bulunuyor.

