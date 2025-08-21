Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdı

Bitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken bir ayının saldırısına uğradı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir aileye ayı saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayın ardından ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen ayının saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü.

Yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

