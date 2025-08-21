Bitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken bir ayının saldırısına uğradı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir aileye ayı saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayın ardından ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen ayının saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü.
Yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci