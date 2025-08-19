Bitlis'teki ilginç olay kamerada: Hepsi tek tek denedi başaramadı, o direnip kaçtı!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ilginç olayda, bir işyerinin önünde bulunan saksı içerisindeki limon ağacı, keçilerin hedefi oldu.

Bir çoban tarafından sürü halinde sokaktan geçirilen koyun ve keçiler arasından bir grup, işyerinin önündeki saksıya yöneldi. Önce yapraklarını yiyen keçiler, ardından saksıyı devirmek için uzun süre uğraştı. Çabalarına rağmen başarılı olamayan keçiler teker teker pes ederken, içlerinden biri inatla denemeye devam etti. Dakikalar süren uğraşın ardından keçi sonunda limon ağacını devirmeyi başardı ve olay yerinden uzaklaştı. Devrilen saksı ise kısa süre sonra binadan çıkan bina sakinleri tarafından yeniden düzeltilerek yerine konuldu. Yaşanan bu ilginç anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görenleri gülümsetti.

Sabah uyandıklarında limon ağacının saksısıyla birlikte devrildiğini gördüklerini belirten işyeri sahibi Serkan Tüzün, ilk etapta ya şahıslarca ya da araba çarpması sonucu devrilmiş olabileceğini düşündüklerini ancak kamera kayıtlarına baktıklarında durumun çok farklı olduğunu gördüklerini kaydetti.

ARABA ÇARPTI SANDILAR

Görüntüleri izlediklerinde hem çok şaşırdıklarını hem de inatçı keçinin çabalarına gülümsediklerini anlatan Tüzün, "Bu limon ağacımız uzun süredir kapalı alandaydı. Boyu uzayınca bizde kapalı alandan işyerinin önüne çıkardık. Uzun bir süredir de burada. Her gün sulama ve genel bakımlarını yapıyoruz. Bugün sabahta erken saatlerde uyanıp işyerini açmaya geldiğimizde devrilmiş vaziyette bulduk. İlk etapta ya şahıslarca ya da araba çarpması sonucu devrilmiş olabileceğini düşündük. Emin olmak içinde kamera kayıtlarına baktık. Ancak gördüğümüz görüntü ile düşündüğümüz senaryo birbirinden çok farklı çıktı. Sabah saat 6-7 gibi keçi ve koyunlardan oluşan bir sürü caddeden geçiriliyor.

TEK TEK PES EDİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

O esnada limon ağacını fark eden bir grup koyun ve keçi hemen yapraklarına saldırıyor. Diplerdeki yaprakları yedikten sonra tepede olan yapraklara uzanmak istiyorlar ancak başarısız olunca hep birlikte önce devirmeye çalışıyorlar. Uzun uğraşlar sonucu istedikleri sonuca ulaşamayınca bir bir pes edip yoluna devam ediyor. Ancak içlerinden bir keçinin inadı tutuyor.

Tek başına uzun süre ağacı devirmeye çalışıyor. Nitekim uzun uğraşlar sonucunda da başarılı oluyor. Sonuca ulaşmanın verdiği gururla saksı devrilir devrilmez yapraklarını yemeden hemen hızla olay yerinden kaçıyor. Tabii bizler bu anları izlerken bir yandan devrilen ve kısmen dalları zarar gören ağacımıza üzülürken, bir yandan da inatçı keçinin tavırları karşısında gülümsedik. Canları sağ olsun, ne yapalım. Ağacımızı tekrar düzelttik, kurulan dallarını budadık, sulamasını yaptık. Artık daha dikkatli olup, gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu