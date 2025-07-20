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Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis&#039;te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek...
Ceviz, Adilcevaz, Bitlis, Tarım, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnce kabuklu, iri taneli ve yüksek yağ oranına sahip tescilli Adilcevaz cevizinin rekoltesinde bu sene rekor bekleniyor. Tescilli marka değeri sayesinde üreticiler, ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla pazarlama fırsatı buluyor.

Bitlis’in ceviz üretimiyle öne çıkan köklü tarım ilçesi Adilcevaz’da, bu yıl ceviz rekoltesinin rekor düzeye ulaşması bekleniyor.

Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek... - 1. Resim

KALİTE VE VERİMLİLİKTE CİDDİ ARTIŞ VAR

Adilcevaz'da tescilli ceviz fidanı sayısı 150 bine ulaşırken, mevcut 50 bin civarındaki ağaçla birlikte toplamda 200 binden fazla ceviz ağacı bu yılki üretime katkı sunacak. Bu artış, bölgedeki üreticilerin beklentilerini de önemli ölçüde yükseltti. Hem sırıkla hem de makinelerle yapılan hasat yöntemleri, kalite ve verimlilikte ciddi artış sağladı.

Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek... - 2. Resim

"HASTALIK RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Üreticilerden Vahit Alkan, mevcut durumda rekolte beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ancak özellikle bakteriyel yanıklık ve antraknoz hastalıklarının verim artışını sınırlayabileceğine dikkat çeken Alkan, bu hastalıklarla etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek... - 3. Resim

TESCİLLİ ÜRÜN, GENİŞ PAZAR AVANTAJI

İnce kabuklu, iri taneli ve yüksek yağ oranına sahip olan ve tescilli ürün statüsüne sahip Adilcevaz cevizi, yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazarda da güçlü konumunu korudu.

Tescilli marka değeri sayesinde üreticiler, ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla pazarlama fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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