Erzurumlu Şefika nine sözleriyle duygulandırdı: Instagramım da yok, Tiktokum da!

Erzurum Kültür Yolu Festivali bütün coşkusuyla devam ederken, festivali ziyaret eden Şefika Taş sözleriyle duygulandırdı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda 92 yaşındaki Şefika Taş, "Gönlüm var, aşk var, vatan var, bayrak var. Ben Nene Hatun’un kızıyım, Kara Fatma’nın torunuyum" dedi.

"KÜLTÜRÜ UNUTURSAK, GERİ GELMEZ"

Nene Hatun başta olmak üzere savaş yıllarında cepheye mermi taşıyan kadınları ziyaret eden Şefika nine şu sözlerle dikkat çekti:

"Şimdiki kadınlar ne ki? Üflesen düşer. Bunlar da taş. Heriflerle herif olmuşlar. Mermi taşımışlar, harbe yürümüşler. Erzurum kadınları güçlü kadınlar... Elizabeth ölse haberi olur. Anandan, babandan, atandan haberin yok. Kültürü unutursak, geri gelmez. Allah muhafaza"

VALİLİK PAYLAŞTI

Erzurum Valiliği tarafında da yapılan paylaşımda, "92 yaşındaki güngörmüşümüz Şefika Taş Nine, Tortum’un Alapınar Mahallesi’nden yola çıkarak Erzurum Kültür Yolu Festivali’ne katıldı, Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle andı. Şefika Nine’mizin dadaş duruşu ve vakarı; bu aziz vatanın kolay kazanılmadığını bizlere gösterirken ruh köklerimizdeki iman, vatan aşkı, fedakârlık ve yılgınlık göstermeme azmini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymetli güngörmüşümüz Şefika Nine'mize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" denildi.