Beyaz Saray’da gerçekleşen Trump–Selman görüşmesine damga vuran an, Oval Ofis’te kameraların önünde yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan etkisini ilk kez bu kadar açık biçimde dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yıllar sonra ilk kez Beyaz Saray’da yüz yüze görüştü. Ancak toplantıya damgasını vuran detay, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan etkisinin Trump tarafından açıkça dile getirilmesi oldu.

Trump, Oval Ofis’te gelen bir soruya şu sözlerle cevap verdi:

"Suriye lideri kısa süre önce buradaydı. Harika bir toplantı yaptık, o güçlü bir adam. Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı. ‘Yaptırımları kaldırmazsanız Suriye’nin şansı olmaz, kaldırırsanız çok iyi bir şansı olur’ dedi. Ben de yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi."

Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacak

TRUMP: ERDOĞAN ARADI, SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Trump, hem Suudi Arabistan hem Türkiye ile Suriye konusunda yakın temas yürüttüklerini anlatırken Ankara’nın sürece katkısını özellikle öne çıkardı. Trump, Veliaht Prens Selman’ın da yaptırımların kaldırılması konusunda kendisini aradığını söyledi ancak kritik kırılma noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu olduğunu belirtti.

TRUMP–SELMAN GÖRÜŞMESİ: F-35, YATIRIMLAR VE GAZZE GÜNDEMİ

Beyaz Saray’daki görüşmede çok geniş bir dosya konuşuldu:

Suudi Arabistan’ın ABD’ye yatırım taahhüdü 1 trilyon dolara çıkarıldı.

Washington, Riyad’a gelişmiş F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduğunu duyurdu.

Selman’ın Gazze’nin yeniden inşasına katkı sağlayacağı mesajı masada yer aldı.

Taraflar, Abraham Anlaşmaları ve iki devletli çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Trump, Suudi Arabistan’ı “NATO üyesi olmayan önemli müttefik” ilan ettiklerini açıkladı.

Görüşme sırasında Trump, Selman için "Uzun zamandır dostum, yaptığı işlerden dolayı çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI SORUSUNA TARTIŞMALI CEVAP

Geceye damga vuran bir diğer an ise Trump’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya verdiği tepki oldu. Oval Ofis’te yöneltilen soru üzerine Trump, Veliaht Prensi savunarak ABD istihbaratının önceki raporlarına karşı çıktı ve Bin Selman’ın "bu konuda hiçbir şey bilmediğini" söyledi.

Futbol dünyasının en tanınmış yıldızlarından Cristiano Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün Beyaz Saray’da bir araya geldi

RONALDO’NUN YILLAR SONRA İLK ABD ZİYARETİ

Ronaldo, 2017’de ABD vatandaşı Kathryn Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz suçlamasından sonra ilk kez kamuoyuna ABD’de görüntülendi. Dava 2022’de ABD’li bir yargıç tarafından reddedilmişti.

"ARTIK BABASINA DAHA ÇOK SAYGI DUYUYOR"

Trump, konuşması sırasında Ronaldo’nun oğlu Barron ile tanıştığını aktararak şunları söyledi:

"Oğlum Ronaldo’nun büyük bir hayranı... Barron onunla tanıştı ve sanırım artık babasına biraz daha saygı duyuyor, sadece onu tanıştırdığım için."

Barron’un geçmişte DC United altyapısında oynadığı ve videolarının sosyal medyada viral olduğu biliniyor.

İTTİFAKI BÜYÜTEN ADIMLAR: NÜKLEER ENERJİ VE YAPAY ZEKA ORTAKLIĞI

Zirvede ayrıca:

Sivil nükleer işbirliği çerçevesi oluşturuldu.

Kritik minerallere yönelik tedarik zinciri anlaşmaları yapıldı.

Suudi Arabistan’a ABD korumalı yapay zeka teknolojilerine erişim sağlayan memorandum imzalandı.

