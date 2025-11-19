ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını açıkladı. Öte yandan iki ülke arasında stratejik savunma anlaşması imzalandı. İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Beyaz Saray ziyaretinde iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Beyaz Saray’da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuşan Trump, Washington ile Riyad arasında “stratejik savunma anlaşması” imzalandığını ve Suudi Arabistan’ın artık “NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik” statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’ye yapmayı planladığı 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü için Veliaht Prens’e teşekkür etti. Ayrıca Riyad’ın yaklaşık 140 milyar dolarlık savunma ve mühimmat alımı gerçekleştireceğini belirterek bunun ABD’de binlerce kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

“Bu anlaşmalar hem Amerika’nın hem de Suudi Arabistan’ın güvenliğini güçlendirecek” diyen Trump, Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’daki istikrar açısından “kilit ülke” olduğunu ifade etti.

“SAVAŞ SONA ERDİ, YENİDEN İNŞA BAŞLIYOR”

Konuşmasının bir bölümünde Gazze’deki ateşkese değinen Trump, bölge ülkelerinin katkılarıyla çatışmaların sona erdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ve Gazze’de bir “Barış Kurulu” kurulmasına imkan tanıyan karara atıfta bulunan Trump, sürecin Orta Doğu için “tarihi bir dönüm noktası” olduğunu belirtti.

Gazze’de hayatın normale dönmeye başladığını savunan Trump, Filistinlilerin “yıllar sonra ilk kez kendilerini daha güvende hissettiklerini” söyledi.

“ABD İLE İŞBİRLİĞİ YENİ BİR AŞAMADA”

Trump’ın ardından söz alan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’daki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD-Suudi ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu kaydetti.

Bin Selman, iki ülke arasında birçok alanda kapsamlı anlaşmaların imzalandığını hatırlatarak, ekonomik işbirliğinin “çok daha geniş bir ufka doğru ilerlediğini” ifade etti.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası