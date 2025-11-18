ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein hakkında ek dosyaların açıklanmasını gerektiren tasarıyı kabul etti. "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" olarak bilinen tasarı, yasalaştıktan sonra 30 gün içinde Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılacak.

Temsilciler Meclisi, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı; tasarı aylar süren Cumhuriyetçi liderlik engellemelerinin ardından 427’ye 1 oyla kabul edildi.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" olarak bilinen tasarı, yasalaştıktan sonra 30 gün içinde Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılacak.

Ancak bu açıklamada, hayatta kalan mağdurların kişisel bilgileri ve diğer hassas veriler istisna tutulacak.

Başkan Trump, bu hafta başında tasarıya yönelik muhalefetini geri çekerek Cumhuriyetçilerin yasaya destek vermesinin önünü açtı. Nihai desteklerine rağmen birçok Cumhuriyetçi milletvekili oylamayı bir "gösteri" olarak nitelendirerek Demokratların bu dosyaları başkanı hedef almak için istediğini savundu.

Oylama, Meclis’te konunun gündeme getirilmesi için yürütülen uzun bir çabanın ürünüydü; geçen hafta dört Cumhuriyetçi, tüm Demokratlarla birlikte tasarının oylanması için dilekçe imzaladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson girişime karşı çıksa da, "ciddi eksikleri" olduğunu söylediği tasarının nihai haline destek verdi ve Senato’nun bu eksikleri gidereceğini umduğunu ifade etti.

Senato’daki Cumhuriyetçi liderler ise tasarıyı gündeme almayı taahhüt etmedi; bu da tasarının üst kanattaki geleceğini belirsiz bırakıyor.

BATIKAN ALTAŞ

