İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan tavırlarına devam ediyor. İşgalci ordu, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasına rağmen Nebatiye bölgesine İHA'lı saldırı düzenledi. Patlamalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda Hamas'a ait bir eğitim kampının hedef alındığını iddia etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

