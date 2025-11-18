Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'nın kuzey doğusundaki Katalonya bölgesel takımı ile dostluk maçı yaptı.

Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Katalonya bölgesel takımı, 2-1 kazandı.

Katalonya bölgesel takımının golleri Ilie Sanchez ve Mahajna'dan (kendi kalesine) geldi. Filistin'in golünü ise Mostafa Zeiadan kaydetti.

Filistin Milli Takımı, geçen cumartesi günü de İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel takımı ile dostluk maçı yapmıştı.

Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanan maçı Bask bölgesel takımı, 3-0 kazanmıştı.

EMRAH TASÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası